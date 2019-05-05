العليا تنفذ أكبر حملة سحب سيارات من قيادات النظام السابق

نفذت السلطات أضخم حملة سحب وجمع سيارات الرئاسية والدستورية بطرف المسؤولين بالنظام السابق بناء على توجيهات المجلس العسكري، والتي تضمنت كذلك إخلاء المنازل الحكومية وتطابق مع التوجيهات بضرورة تنفيذها فوراً دون مهلة .

وشملت التوجيهات العليا سحب السيارات التابعة للقصر من البشير ونوابه ومساعديه، والوزراء والوكلاء السابقين، وكانت سيارتان من فئة لكزس الباهظة الثمن بمنزلي نائبي الرئيس عثمان كبر وحسبو عبدالرحمن تم سحبهما عقب اعتقال كبر وحسبو .

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فيما كان النائب الأول الأسبق الفريق أول بكري حسن صالح استبق القرارات لفترة طويلة وقام بتسليم كل السيارات بطرفه رافضاً إبقاء واحدة أعيدت له، قام بإرجاعها مرة أخرى قبل سقوط النظام .

وفي السياق وبحسب صحيفة آخر لحظة، طالبت لجنة حكومية المسؤولين السابقين من قيادات المؤتمر الوطني وأحزاب الاحوار الوطني، بإخلاء المنازل الحكومية فوراً خاصة بحي المطار المجاور للقيادة العامة، ورئاسة جهاز الأمن والمخابرات وحي الوابورات بالخرطوم بحري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)