ترحيل المتهمين بقتل (المعلم) أحمد الخير إلى الخرطوم

التاريخ: 05-مايو-2019 فى : أخبار 147 مشاهدة أعلنت حكومة كسلا عن ترحيل المتهمين بقتل الشهيد أحمد الخير الذي كان يعمل معلماً في مدرسة خشم القربة الثانوية إلى الخرطوم. Advertisements وقال والي كسلا محمود بابكر همد، إن سلطاته قامت بترحيل المتهمين بقتل الشهيد الخير صباح أمس من كسلا إلى الخرطوم توطئة لمحاكمتهم حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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