تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * (حميدتي): الحرية لا تتحقق إلا بمشاركة الأحزاب والحركات المسلحة * (الحرية والتغيير) ترحب بالوثيقة ومقترح الوساطة والشيوعي يرفض * لجنة لاسترداد أموال بالخارج لمسؤولين سابقين * مسيرة سلمية بنيالا تتحول إلى “عدوان” على القوات المسلحة صحيفة المجهر: * المجلس العسكري يدرس اقتراحاً بإقامة انتخابات مبكرة * ترحيل المتهمين بقتل الشهيد (الخير) إلى الخرطوم * القضائية تنفي التحقيق مع قضاة * إصابة (5) جنود في مظاهرات بنيالا * وزارة الكهرباء تبشر بوقف برمجة القطوعات خلال رمضان * الحزب الشيوعي يعلن رفضه لمقترح لجنة الوساطة بتمثيل الجيش في مجلس السيادة * (الاثنين) أول أيام رمضان في السعودية والعراق والكويت وتركيا وقطر صحيفة السوداني: * (الحرية والتغيير) توافق (مبدئياً) على مجلسي (السيادة والأمن) و(الشيوعي) يرفض * حميدتي: الشعب السوداني هو الذي أحدث التغيير * ترحيل المتهمين بقتل الشهيد الخير إلى الخرطوم * إبراهيم سليمان: نمتلك ملفات فساد ومفسدين وسنتعاون مع السلطات بشأنها Advertisements * تجمع المهنيين لـ(السوداني): الإسلام السياسي في محنة ولن يجد صوتاً واحداً * تظاهرات سلمية بنيالا تتحول لمهاجمة قوات الجيش وحرق للممتلكات صحيفة الإنتباهة: * التحقيق مع قضاة متهمين بالفساد * خلاف بين (قوى التغيير) حول مقترحات الوساطة * الوالي: إصابة (4) نظاميين بـ(نيالا) * (100) موظف يشكون مسؤولاً لوالي الخرطوم * استمرار الأزمة وانعدام الوقود بمحطات ليومين صحيفة آخر لحظة: * سحب سيارات البشير وقيادات النظام السابق * (الحرية) تقبل بمجلسي سيادة والشيوعي يرفض * حميدتي: الفترة المقبلة ستشهد تمثيلاً كاملاً للولايات * الكهرباء: لا برمجة قطوعات.. إقالة مدير الحج والعمرة * الشيوعي: وجود أعضاء (العسكري) في مجلس السيادة انقلاب * مصادرة دار الوطني بالقضارف وتسليمها لهيئة المياه * بسبب العطش.. نفوق أعداد كبيرة من الماشية بنهر النيل * الكشف عن (400) معتقل من الحركات بسجن الهدى الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.