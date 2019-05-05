إصابات في مظاهرات للنازحين بنيالا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت عاصمة ولاية جنوب دارفور “نيالا” اليوم السبت أحداثاً مؤسفة أصيب خلالها “4” من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة تم نقلهم إلى مستشفي نيالا.

وقال والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود في مؤتمر صحفي “السبت” أن الأحداث التي شهدتها مدينة نيالا جاءت على خلفية مسيرة سلمية انطلقت من معسكر عطاش للنازحين شارك فيها حوالي (5) ألف شخص من النازحين، شدد على أن المسيرة تحولت إلى مسلحة وعدوان على القوات المسلحة بعد وصولها مقر قيادة الفرقة 16مشاة.

Advertisements

وقال الوالي إن المتظاهرين هجموا على القوات المسلحة وحاولوا الاستيلاء على عرباتها، مؤكداً إصابة (4) من أفراد القوات المسلحة والدعم السريع إصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى نيالا العسكري فضلاً عن تهشيم زجاج العربات نافياً وقوع إصابات وسط المتظاهرين، وأكد أن القوات القوات المشتركة تعاملت مع المتظاهرين بسلمية وأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع، وأشار إلى أن المتظاهرين انضموا إلى المعتصمين من تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير أمام القيادة وقال “لم نوجه أي تهمة إليهم حتى نسمع منهم” وأشار إلى أنه بعد فضهم توجهوا إلى السوق وتم نهب ممتلكات الباعة المتجولين وأصحاب الدردقات.

وقال الوالي إن هنالك عناصر مندسة داخل المتظاهرين بقصد التخريب وأكد أن الأجهزة رصدت المعلومات وقامت بتأمين كل المواقع الاستراتيجية المستهدفة بالتخريب.

وأوضح أن من مطالب المتظاهرين عزل كل مشايخ معسكر عطاش الذين يتبعون للمؤتمر الوطني فضلاً عن مطالبتهم لبرنامج الغذاء العالمي بكروت غذاء وأكد حرق المتظاهرين مكتب مفوض العون الإنساني، ودار المرأة والمركز الصحي بعطاش.