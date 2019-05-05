إدارات أهلية تنسحب من اجتماع مع حميدتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انسحبت بعض الإدارات الأهلية من اجتماع عُقد أمس مع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان (حميدتي). وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو أن الفترة القادمة ستشهد تمثيلاً كاملاً لكل الولايات مبنياً على العدالة من أجل استقرار وسلام دائمين. وقال حميدتي خلال لقائه قيادات الإدارة الأهلية أمس، إن الشعب هو من أحدث التغيير، مشيراً إلى انحياز القوات المسلحة لإرادة الجماهير، وبين أن السلام والحرية لا يتحققان إلا بمشاركة المواطنين والأحزاب والحركات المسلحة، داعياً الإدارة الأهلية لتلعب دورها المنوط بها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان. ومن جهته قال الدمينقاوي سيسي فضل سيسي لـ (الإنتباهة) أمس، إن نائب رئيس المجلس طلب لقاء الإدارات الأهلية لتقديم رؤيتها ومبادرة للوساطة بين المجلس وقوى (الحرية والتغيير)، وأضاف قائلاً: (تفاجأنا بحشد كميات كبيرة من النظام الأهلي بالخرطوم الذي تم حله مسبقاً داخل قاعة الاجتماع). وأكد سيسي أن النظام الأهلي لا يمثل الإدارة الأهلية ولا توجد أية صبغة له، وإنما هو أدوات كان يستخدمها الوطني للحشد وتمرير الأشياء التي يريدها، وقال: (إن هؤلاء حشدهم الوطني ولا يمكن أن نجلس معهم ونساعدهم في إنتاج (إنقاذ جديدة). ومن جانبه أكد ملك عموم البرتي ياسر حسين أن النظام الأهلي بالخرطوم واجهات صنعها نظام (الإنقاذ)، وتابع قائلاً: (قررنا الانسحاب حتى لا يتم اتخاذ قرار في الاجتماع ويكون محسوباً علينا كإدارات أهلية).