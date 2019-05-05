الترجي التونسي والوداد يصعدان الى نهائي ابطال افريقيا

الخليج 365 :

ترشح الوداد المغربي والترجي التونسي الى نهائي ابطال افريقيا عقب عبورهما اليوم صن داونز ومازيمبي الكنجولي حيث اقتنص الترجي تعادلا ثمينا بطعم الانتصار (0-0) أمام مضيفه مازيمبي، لحساب إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل إلى الدور النهائي للمرة الثامنة في تاريخه، بفضل انتصاره في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

منذ انطلاقة اللقاء دخل مازيمبي في صلب الموضوع بحثا عن افتتاح النتيجة وكاد ان يتوصل الى ذلك مالابا منذ الدقيقة الخامسة لكن تصويبته لم تكن مؤطرة كما يلزم.

وتعرض دفاع الترجي الى ضغط رهيب طاد على اثره ايمن بن محمد في الدقيقة التاسعة ان يغالط حارس مرماه معز بن شريفية.

الترجي الرياضي وبعد قبوله اللعب حاول من حين لاآخر الوصول الى مناطق مازيمبي بحثا في مباغتته بهدف ينقص عليه من ضغط المباراة وابرز فرصة لفريق باب سويقة جاءت في الدقيقة 29 عن طريق ايمن بن محمد الذي كان قريبا من التسجيل لولا يقضة حارس مازيمبي جبوهو الذي انقذ مرماه من هدف بدا محقق باعجوبة ليخرج كرة بن محمد في الركنية.

وفي مباراة اخرى تعادل الوداد وصن داونز بدون اهداف بعد مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين .. بلغ نادي الوداد البيضاوي، نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله السلبي أمام مضيفه ماميلودي صن داونز، اليوم السبت، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 2-1.

وضرب الوداد البيضاوي، موعدًا مع الترجي التونسي حامل اللقب في نهائي البطولة القارية، بعدما أقصى الأخير، نظيره مازيمبي الكونغولي.

ماميلودي صن داونز بدأ المباراة بضغط مبكر، بحثًا عن هز الشباك، لكنه اصطدم بالدفاع المنظم للوداد البيضاوي.

وحملت الدقيقة 18، أخطر فرص صن داونز، بعد توغل زواني داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى سيرينو، لكن الحارس رضا التكناوتي أنقذ الموقف بنجاح.

أفضلية صن داونز تجسدت في الدقيقة 20، بعد توغل موباندا الذي أرسل عرضية خطيرة أبعدها كومارا، حتى لا تصل إلى زواني.

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وقاد زهير المترجي، هجمة مرتدة خطيرة، وراوغ داخل منطقة الجزاء، ومرر كرة زاحفة أبعدها الحارس دينيس أونيانجو أمام وليد الكرتي.

وأمام عجز صن داونز عن اختراق دفاع الوداد الحصين، لجأ الفريق الجنوب أفريقي إلى خيار التسديد من بعيد، إذ سدد موريلا في الدقيقة 48، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

رد الوداد البيضاوي جاء قويًا بعد هجمة قادها إسماعيل الحداد وانتهت بتدخل دفاع صن داونز، قبل أن يهدر بديع أووك فرصة خطيرة في الدقيقة 56.

وأضاع ميشيل بابا توندي، فرصة سهلة في الدقيقة 66، بعدما استلم تمريرة رائعة من بديع أووك، لكنه سددها برعونة خارج المرمى وهو في وضع انفراد.

وأضاع بابا توندي، فرصة جديدة، بينما افتقدت محاولات صن داونز الخطورة المطلوبة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.