إستمرار أزمة الوقود بالخرطوم وعودة الصفوف بالمحطات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تجددت أزمة الوقود فى الخرطوم اليوم “السبت” واصطفت عشرات المركبات أمام محطات الخدمة مما دفع قوات الدعم السريع فى بعض المحطات للعمل على تنظيم حركة المركبات.

وشُوهدت عشرات المركبات في عدد من المحطات الوقود للحصول على البنزين.

وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تجدد الأزمة رغم الإعلان عن وصول الوقود خلال الأيام الماضية.

وقال المواطن عارف الطاهر لـ (باج نيوز ) ذهبت لنحو عشرة محطات فى الخرطوم وأم درمان ولم أحصل على البنزين لافتاً إلى أن أزمة الجازولين أقل مقارنة بالبنزين.

وقال موظف بإحدى محطات الخدمة لـ( باج نيوز ) فضل عدم ذكر اسمه أنهم لم يحصلوا على الوقود منذ الأمس وأضاف “نتوقع وصول كميات من الوقود خلال اليوم أو صباح الغد”

وقال الموظف محمد عادل لـ(باج نيوز ) فضلت التوقف عن التزود بالبنزين اليوم نسبة للصفوف أمام محطات الخدمة وأضاف” مررت بعدد من المحطات لكن لم استطع التوقف في الصفوف خاصة فى شارعي عبيد ختم والستين نظراً لاصطفاف المركبات بشكل كبير.