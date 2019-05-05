حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج تعلن مقتل 710 مقاتلا منذ بدء معارك طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فائز السراج عن مقتل 710 مقاتلا تابعا لها منذ بدء معارك طرابلس في نيسان/ إبريل الماضي.

وذكر بيان صادر عن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق إنه: “يعتبر المذكورين بالكشوفات المرفقة وعددهم 710 متوفيا شهداء، وتتم معاملتهم من حيث المزايا والحقوق وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014، بشأن رعاية أسر شهداء ومفقودين لثورة 17 فبراير”.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

سبوتنيك