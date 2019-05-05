حكومة كسلا تكشف عن ترحيل المتهمين بقتل الشهيد الخير إلى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت حكومة ولاية كسلا عن ترحيل المتهمين بقتل الشهيد الأستاذ أحمد الخير الذي كان يعمل في مدرسة خشم القربة الثانوية شرق السودان وقال والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد إن سلطاته قامت بترحيل المتهمين بقتل الشهيد الخير صباح اليوم السبت من كسلا إلى الخرطوم توطئة لمحاكتهم. وقتل الخير في عملية تعذيب أثارت مشاعر الغضب وسط السودانيين في قمع إحتجاجات أسقطت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وكانت النيابة قد حولت البلاغ من ولاية كسلا لنيابة الخرطوم

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