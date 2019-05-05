سالمون يقود الشرطة لهزيمة الهلال

الخليج 365 : حققت الشرطة القضارق فوزا غاليا على الهلال في ختام مباريات المجموعة الثانية والتي تصدرها الهلال برصيد 31 نقطة وبهذه النتيجة ارتفعت الشرطة الى 20 نقطة لتحتل المركز الثالث خلف الاهلي شندي ..

انتهي الشوط الاول بهدف اللاعب ولاء الدين موسى في الدقيقة 22 وفي الدقيقة 55 من المواجهة احرز سالمون هدف التعادل لاصحاب الارض وفي الدقيقة 80 احرز الهدف الثاني ليمنح فريقه الفوز ونقاط اللقاء بعد مباراة متقلبة الاطوار. المادة السابقة أمريكا تشعل ثلاث جبهات خلال الفترة المقبلة للتمهيد لتقسيم المنطقة المقالة القادمة مصر تطلق تحذير خطير لتركيا

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