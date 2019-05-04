الخارجية: اجراءات ادارية لضمان عدم تاثر العمل بالبعثات جراء اعفاء عدد من السفراء

اكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ان الوزارة نفذت قرار المجلس العسكري الانتقالي باعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج وقامت بما يجب من اجراءات وترتيبات لتنفيذ القرار وابلاغ الدول التي كان السفراء المعنيون معتمدين لديها واتخاذ الاجراءات الادارية التي تضمن عدم تاثر العمل بالبعثات المعنية.
و حسب وكالة السودان للانباء (سونا) ان وزارة الخارجية تضطلع بدورها المطلوب منها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا بكل مهنية ووطنية وهي على تواصل مستمر مع المجلس العسكري الانتقالي وتلتزم بكل توجيهاته وقراراته.
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