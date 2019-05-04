مريم الصادق تصل الإمارات في زيارة غير معلنة

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن زيارة غير معلنة تقوم بها نائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي الى دولة الامارات العربية المتحدة .
ونقلت المصادر ان مريم الصادق المهدي، وصلت إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة غير معلنة، وقالت مصادر ، إن نجلة المهدي لم تدلي بأي تصريحات لدى وصولها إلى أبوظبي، كما لم يعرف على الفور جدول أعمال زيارتها ومدتها وفق صحيفة آخر لحظة.
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