حريق هائل بسوق محلية المالحة بشمال دارفور

شب اليوم حريق هائل بسوق محلية المالحة بولاية شمال دارفور مما أدى الى احتراق اثنين وأربعين دكانا وستين من المطاعم والمقاهي المشيدة بالمواد المحلية.

وقام المدير التنفيذي للمحلية إبراهيم محمد آدم يرافقه أعضاء لجنة أمن المحلية بجولة تفقدية على السوق؛ وقفوا خلالها على حجم الخسائر الأولية للحريق الذي تسبب كذلك في حرق وإتلاف المواد الغذائية والمبالغ النقدية التي كانت مخزنة بتلك المتاجر، حيث ما تزال عمليات الحصر جارية بواسطة لجنة مختصة لمعرفة حجم الخسائر الكلية.

وقال المدير التنفيذي لمحلية المالحة إن الحريق نشب بسبب اشتعال النار في إحدى المقاهي وامتدت ألسنة النيران الى المواقع الأخرى نسبة لاشتداد الرياح ، مبينا أن المحلية ستقوم بمخاطبة الجهات الرسمية والشعبية خاصة ديوان الزكاة والخيرين لمساعدة المتضررين .

وأكد أن المحلية ستتخذ التدابير الاحترازية والسعي لبناء السوق بالمواد الثابتة لتفادي تكرار حوادث الحريق، مطالبا الجهات الخيرية بتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين الذي فقدوا أموالهم وبضائعهم جراء الحريق.