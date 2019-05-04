وزير الخارجية الاثيوبي يصل البلاد علي راس وفدرفيع

وصل وزير الخارجية الاثيوبي جيدو اندارغاشيو الي البلاد عصر اليوم السبت علي راس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين. وكان في استقبال الوفد الاثيوبي بمطار الخرطوم السفيرة إلهام إبراهيم محمد احمد، الوكيل المكلف بأعباء وزارة الخارجية. وتعتبر الزيارة أول زيارة خارجية للسيد اندارغاشيو منذ تعيينه وزيراً للخارجية في ابريل الماضي، حيث سيلتقي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي وتسليمه رسالة من رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد.

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