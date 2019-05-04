علي بلدو : 72% من الرجال السودانيين يخونون زوجاتهم !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف البروفيسور على بلدو المتخصص في علم النفس بأن أكثر من 72% من الرجال السودانيين يقومون بخيانة زوجاتهم مؤكداً بأن هذه النسبة جاءت عبر إحصائية رسمية أجريت في العام 2017م وتابع بلدو قوله :(والعندو كلام يجينا هنا).

وجاءت إفادة بلدو عبر ترويج لبرنامج بعنوان (الصندوق في رمضان) يبث خلال شهر رمضان من تقديم الصحفي أحمد دندش ويستضيف عبره العديد من نجوم الفن والمجتمع.