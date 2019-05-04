شمال كردفان: مخزون المياه لمدينة الأبيض تكفي حتى فصل الخريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير عام قطاع المياه والطاقة بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال كردفان، م. معاوية محمد آدم، إن مخزون المياه لمدينة الأبيض من المصادر المتعددة يكفي حاجة استهلاك المواطن حتى فصل الخريف المقبل.

وقال إن موقف الإمداد المائي لمدينة الأبيض يشهد الآن استقراراً في كل أحياء المدينة، وعزا ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع المياه، والجهود التي بذلت ضمن مشروع تحسين مياه الأبيض.

وأوضح مدير عام قطاع المياه أن المشروعات التي نفذت أسهمت بشكل واضح في الإمداد المائي للمدنية، كاشفاً أن القطاع حقق الكثير من الإنجازات، على رأسها تمديد شبكات المياه إلى الأحياء التي لم تشملها خدمات المياه.

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وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً في تقديم أفضل الخدمات المائية التي تنال رضا مواطني الأبيض، لضمان استقرار الإمداد المائي، منوهاً بأن إدارته تعمل جاهدة لتوفير المياه النقية الصالحة لشرب الإنسان والحيوان، ورفع معدلات استهلاك الفرد من المياه في كافة مناطق الولاية المختلفة.

شبكة الشروق