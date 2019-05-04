الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم السودان والاتفاق الذي تتوصل إليه القوى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، الانفتاح على كافة ألوان الطيف السياسي لإقامة نظام ديمقراطي في السودان.

والتقى الكباشي اليوم (السبت)، بمبعوث الاتحاد الأوروبي، مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية بالاتحاد، السيد جان كريستوفر بليارد، وأطلعه على تطورات الأوضاع بالسودان، والدور الكبير الذي قام به المجلس العسكري، في دعم الثورة السودانية، ودوره في حقن دماء السودانيين. وأشاد الكباشي بدور الاتحاد الأوروبي.

وأشاد المبعوث الأوروبي، بالسودان كدولة عظيمة قدمت مبادرات في شتى المجالات، وأشاد بالشخصيات السودانية مثل المشير عبد الرحمن سوار الذهب، والأديب الطيب صالح، والفنان محمد وردي. وأكد المبعوث، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم السودان والاتفاق الذي تتوصل إليه القوى السودانية.

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