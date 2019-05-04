- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على أن تحقيق السلام والحرية لا يتم إلا بمشاركة المواطنين والأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة، وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تمثيلاً كاملاً لكل ولايات السودان بصورة عادلة لضمان سلام دائم للسودان.
وقال حميدتي لدى لقائه قيادات الإدارة الأهلية بالقصر الجمهوري اليوم “السبت” ، إن الشعب السوداني هو من أحدث التغيير، مؤكداً على انحياز القوات المسلحة لإرادة الجماهير. ودعا الإدارة الأهلية إلى لعب دورها المنوط بها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان.
و أكد زعماء الإدارة الأهلية دعمهم الكامل لجهود المجلس العسكري الانتقالي، حتى يعبر بالبلاد إلى بر الأمان.
باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: الفترة المقبلة ستشهد تمثيلاً كاملاً لكل ولايات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.