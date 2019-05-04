حميدتي: الفترة المقبلة ستشهد تمثيلاً كاملاً لكل ولايات السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على أن تحقيق السلام والحرية لا يتم إلا بمشاركة المواطنين والأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة، وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تمثيلاً كاملاً لكل ولايات السودان بصورة عادلة لضمان سلام دائم للسودان.

وقال حميدتي لدى لقائه قيادات الإدارة الأهلية بالقصر الجمهوري اليوم “السبت” ، إن الشعب السوداني هو من أحدث التغيير، مؤكداً على انحياز القوات المسلحة لإرادة الجماهير. ودعا الإدارة الأهلية إلى لعب دورها المنوط بها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان.

و أكد زعماء الإدارة الأهلية دعمهم الكامل لجهود المجلس العسكري الانتقالي، حتى يعبر بالبلاد إلى بر الأمان.

باج نيوز