الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة العقوبات الأمريكية ضد إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عارضت الممثلة العليا للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات التجارية لإيران.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية: “نحن نأسف وقلقون بسبب قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات التجارية لإيران عدم تمديد إعفاءات تصدير النفط الإيراني.”

وتابع البيان: “رفع العقوبات هو جزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيران والذي يهدف إلى أن يكون له تأثير إيجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وحياة الشعب الايراني”.

وأضاف البيان: “نحن نأسف بشدة لتجديد العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة بعد خروجهم من الاتفاق النووي مع إيران”.

كذلك، دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، إلى بذل كل الجهود لمواصلة التجارة المشروعة مع إيران، المنصوص عليها في الاتفاق.