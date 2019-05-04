حريق هائل بسوق المالحة بشمال دارفور يقضي على 42 متجر

شب اليوم السبت حريق هائل بسوق محلية المالحة بولاية شمال دارفور مما أدى الى احتراق اثنين وأربعين دكانا وستين من المطاعم والمقاهي المشيدة بالمواد المحلية. وكشف المدير التنفيذي للمحلية ابراهيم محمد ادم طبقا لـ (سونا) إن الحريق نشب بسبب اشتعال النار في إحدى المقاهي وامتدت ألسنة النيران الى المواقع الأخرى نسبة لإشتداد الرياح وأكد أن المحلية ستتخذ التدابير الاحترازية والسعي لبناء السوق بالمواد الثابتة لتفادي تكرار حوادث الحريق . وكان المدير التنفيذي للمحلية وعدد من أعضاء لجنة أمن المحلية نفذوا جولة تفقدية على السوق وقفوا خلالها على حجم الخسائر الأولية للحريق الذي تسبب كذلك في حرق وإتلاف المواد الغذائية والمبالغ النقدية التي كانت مخزنة بالمتاجر وما تزال عمليات الحصر جارية بواسطة لجنة مختصة لمعرفة حجم الخسائر الكلية.

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