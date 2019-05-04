أعلنت كل من السعودية واليمن وعمان و قطر والامارات و البحرين والكويت وفلسطين والاردن والمغرب و تونس والجزائر ومصر و السودان وتركيا و باكستان و إستراليا وفرنسا وهولندا وموريتانيا، أن بعد غد الاثنين سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.
وكانت المحكمة العليا بالسعودية قالت انه لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذه الليلة وستُعقد غداً جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر دول أعلنت بدء رمضان بعد غد الاثنين.. بينهم السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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