استمرار أزمة الوقود بالخرطوم وعودة الصفوف بالمحطات من موقع النيلين، بتاريخ اليوم السبت 4 مايو 2019 . تجددت أزمة الوقود فى الخرطوم اليوم “السبت” واصطفت عشرات المركبات أمام محطات الخدمة مما دفع قوات الدعم السريع فى بعض المحطات للعمل على تنظيم حركة المركبات. وشُوهدت عشرات المركبات في عدد من المحطات الوقود للحصول على البنزين.

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