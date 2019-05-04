إيران تتأهب لحرب مع الولايات المتحدة خلال الساعات القادمة

أعلن القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، اليوم السبت، رفع حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة الإيرانية، تحسبًا لاحتمالية تعرض بلاده لهجوم أمريكي خلال ساعات الليل.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن مصادرها في الجيش الإيراني خطاب موسوي للقوات الذي قال فيه "يجب على جميع الوحدات القتالية الاستعداد لمعركة غير عادية في أي لحظة مع الولايات المتحدة الامريكية".
وتابع موسوي "يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدى لخطر غير مسبوق من جانب عدو خطير"، ولفت إلى أنه من المحتمل أن يتم الهجوم من قبل القوات الجوية لا البرية، لكنه حث القوات البرية الإيرانية على التحوط لأنها تعد القام الرئيسي للجيش.
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