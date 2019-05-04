فوائد عديد للخشاف بينها علاج الأنيميا وضغط الدم

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية ، إن الخشاف عبارة عن مجموعة من الفواكه المجففة مغمورة بالماء والسكر، وعلى الرغم من اختلاف مكوناتها إلا أنها تحتوي على فوائد عديدة .

ومن هذه الفوائد :

يحتوي الخشاف على عناصر الحديد الذي يحمي من الإصابة بالأنيميا ، غني بفيتامين ” A ” و ” B ” ، لحماية البشرة من الجفاف ، وفي حالة لو تم تحضيره بفاكهة التين، فهو يحتوي على نسبة مناسبة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة.

يحتوي على حمض الفوليك الهام لصحة المرأة الحامل والجنين ، يساعد على إزالة السموم من الجسم ، يساهم في علاج الروماتيزم مع الاستمرار في تناوله ، يعمل على ضبط ضغط الدم ، ويعالج السعال الجاف.

أم عن أضرار الخشاف، قالت ياسمين الصيرفي إن الإكثار من تناوله قد يكون خطرا على أصحاب مرضى السكري، في حالة إضافة نسبة عالية من السكريات إليه، كما أن تناول كمية كبيرة منه قد يؤدي إلى خفض الضغط لدى بعض الأشخاص ممن يعانون من اضطرابات في ضغط الدم.