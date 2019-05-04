ترحيل قاتلي الاستاذ احمد الخير الى الخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت حكومة ولاية كسلا عن ترحيل المتهمين بقتل الشهيد الأستاذ أحمد الخير الذي كان يعمل في مدرسة خشم القربة الثانوية بشرق السودان.

وقال والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد إن سلطاته قامت بترحيل المتهمين بقتل الشهيد الخير صباح اليوم السبت من كسلا إلى الخرطوم توطئة لمحاكتهم.

وقتل الاستاذ احمد الخير في عملية تعذيب أثارت مشاعر الغضب وسط السودانيين في قمع إحتجاجات أسقطت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وكانت النيابة قد حولت البلاغ من ولاية كسلا لنيابة الخرطوم. المادة السابقة تدخل شداد.. بقلم قسم خالد

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