كشف البروفيسور على بلدو المتخصص في علم النفس بأن أكثر من 72% من الرجال السودانيين يقومون بخيانة زوجاتهم مؤكداً بأن هذه النسبة جاءت عبر إحصائية رسمية أجريت في العام 2017م وتابع بلدو قوله :(والعندو كلام يجينا هنا).
وجاءت إفادة بلدو عبر ترويج لبرنامج بعنوان (الصندوق في رمضان) يبث خلال شهر رمضان من تقديم الصحفي أحمد دندش ويستضيف عبره العديد من نجوم الفن والمجتمع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:72% من الرجال السودانيين يخونون زوجاتهم .. إحصائية رسمية في 2017م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.