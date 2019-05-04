بالفيديو:72% من الرجال السودانيين يخونون زوجاتهم .. إحصائية رسمية في 2017م

كشف البروفيسور على بلدو المتخصص في علم النفس بأن أكثر من 72% من الرجال السودانيين يقومون بخيانة زوجاتهم مؤكداً بأن هذه النسبة جاءت عبر إحصائية رسمية أجريت في العام 2017م وتابع بلدو قوله :(والعندو كلام يجينا هنا).

وجاءت إفادة بلدو عبر ترويج لبرنامج بعنوان (الصندوق في رمضان) يبث خلال شهر رمضان من تقديم الصحفي أحمد دندش ويستضيف عبره العديد من نجوم الفن والمجتمع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)