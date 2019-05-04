بالفيديو :كنداكة تخطف رجلاً من زوجته .. دراما سودانية يصفها الرواد بأنها مسيئة للثورة

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دراما سودانية تم بثها على يوتيوب بعنوان (الكنداكة كنداكة) تصور الفتيات المشاركات في الاعتصام المقام بالقيادة العامة تصويراً اعتبره الكثيرون مسيئاً لهن حيث تناولت الدراما فتاة تلتق برجل متزوج في ساحة الاعتصام ويعدها بالزواج ثم يتركها .

واعتبر كثير من المتابعين للفقرة الدرامية بأنها لا تليق بالثورة حيث كتب أحدهم قائلاً : (دراما هدامة مفروض تعكسوا المكاسب الحقيقية للثورة بطلوا التريقة وحركات محمد موسي دي) بينما حذر آخر من هذا الأسلوب الذي وصفه بأنه (طعن في الظهر ) حيث قال: (هوي ماتخرمجو سقطوها ليكم عشان ترتقو تاني مرجعنا ورا وشغل الطعن في الظهر دا الطلعنا الشارع ماتخلونا نقبل عليكم كشخصيات ونقصيكم مجتمعياً أوع تلعبوا في حاجه بتخص الثورة ، الثورة دي أي حاج فيها جادة) والمحت معلقة بأن مثل هذه النماذج هي المسؤولة عن الاستخفاف الذي يجدنه الكنداكات حيث ذكرت : (سبحان الله عشان كدا في الشارع بيستهترو بينا كنداكات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)