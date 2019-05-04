بالفيديو : حسناء تشادية تتغزل في الثورة السودانية وتفرد لها حلقة في قناتها الخاصة

تغزلت اليوتيوبر الحسناء التشادية شيماء في الثورة السودانية عبر حلقة من الحلقات المتنوعة التي ظلت تبثها عبر قناتها في يوتيوب حيث تناولت العديد من الأنشطة والفعاليات التي انتظمت في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة.

وعبرت شيماء عن إعجابها الكبير بالشعب السوداني الذي وصفته بمعلم الشعوب الثورات الراقية وأشادت بموقف عدد من الفنانين الذين دعموا الحراك ووقفوا بجانب المعتصمين حيث ذكرت الفنانين هاني عابدين ونانسي عجاج وغيرهم إضافة للكنداكة آلاء صلاح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)