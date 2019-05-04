النيل الأبيض : لجنة لحصر أصول الاتحادات والنقابات

أصدر والي النيل الأبيض المكلف، اللواء الركن حيدر علي الطريفي، قراراً آخر بتكوين لجنة لحجز الأصول الثابتة والمنقولة والحسابات المصرفية والأختام والمستندات لجميع النقابات والاتحادات المهنية، برئاسة المستشار عبدالقادر الناير قرشي، وعضوية ضباط من القوات النظامية. وأوكلت للجنة اختصاصات حصر وحجز واستلام الأصول العقارية والمنقولة، الشركات والشراكات والصناديق الاجتماعية وغيرها، الأسهم والصكوك في البنوك والشركات، الحسابات في المصارف، اعتباراً من الأول من أبريل ٢٠١٩م، العقود والالتزامات والحقوق لدى الغير والمعاملات الجارية والموظفين والعاملين، الالتزامات تجاه المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها . Advertisements ووجه القرار بحسب شبكة الشروق – بعدم التصرف في الأشياء المذكورة لحين تكوين الاتحادات والنقابات الجديدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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