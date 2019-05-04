السلطة القضائية تنفي التحقيق مع قضاة موكب الإعتصام

نفت السلطة القضائية ما أشيع حول تحقيقها مع سبعين قاضياً شاركوا في موكب القضاة الأسبوع الماضي داعمين للاعتصام أمام القيادة العامة.

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وقال مصدر مطلع بحسب وكالة السودان للأنباء – إن حقيقة ماحدث هو أن هناك ترويجاً لمذكرة القضاة بفساد عدد من القضاة مما دعا رئيس القضاء التحقيق مع الأسماء التى وردت في المذكرة وذلك بعد أن تقدم القضاة الذين اتهموا في المذكرة بالفساد بطلبات لمنح الإذن كإجراء ضروري لتحريك إجراءات جنائية ضد الذين روجوا للمذكرة .

وقال المصدر إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية إجراءات من قبل السلطة القضائية مبيناً أن لبساً قد حدث بين توجيه رئيس القضاء بالتحقيق حول المذكرة التى اتهمت بعض القضاة بالفساد وموكب القضاة الذي كان الأسبوع الماضي. ويأتي اللبس من أن بعض القضاة الذين شاركوا في الموكب قد وردت أسماؤهم في المذكرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)