التاريخ: 04-مايو-2019
13 مشاهدة
نفت السلطة القضائية ما أشيع حول تحقيقها مع سبعين قاضياً شاركوا في موكب القضاة الأسبوع الماضي داعمين للاعتصام أمام القيادة العامة.
وقال مصدر مطلع بحسب وكالة السودان للأنباء – إن حقيقة ماحدث هو أن هناك ترويجاً لمذكرة القضاة بفساد عدد من القضاة مما دعا رئيس القضاء التحقيق مع الأسماء التى وردت في المذكرة وذلك بعد أن تقدم القضاة الذين اتهموا في المذكرة بالفساد بطلبات لمنح الإذن كإجراء ضروري لتحريك إجراءات جنائية ضد الذين روجوا للمذكرة .
وقال المصدر إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية إجراءات من قبل السلطة القضائية مبيناً أن لبساً قد حدث بين توجيه رئيس القضاء بالتحقيق حول المذكرة التى اتهمت بعض القضاة بالفساد وموكب القضاة الذي كان الأسبوع الماضي. ويأتي اللبس من أن بعض القضاة الذين شاركوا في الموكب قد وردت أسماؤهم في المذكرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السلطة القضائية تنفي التحقيق مع قضاة موكب الإعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.