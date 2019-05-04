مطالبات بإطلاق سراح (400) معتقل بسجن الهدى

طالب المجلس الأعلى لحركات سلام السودان بإطلاق سرح جميع معتقلي الحركات المسلحة بسجن الهدي البالغ عددهم حوالي 400 سجين ، مشيراً إلى أنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية وكانت مطالبهم تتمثل فقط في تحقيق الحرية و السلام من خلال المنابر التي اعتبرها النظام البائد غير مشروعة .

وقال الفريق إبراهيم سليمان رئيس المجلس إن المجلس يحي جهود الثوار الذين اسقطوا نظاماً جباراً عن طريق المسيرات السلمية ولم نتمكن نحن طيلة فترة الحرب من إسقاطه وهو جهد مقدر من الشباب والثوار .

وقال إن من ضمن الأهداف الذي يعمل المجلس لتحقيقها السلام و التنمية و ذلك بعد تكوين حكومة تعمل على تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الإسهام في ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية يعتبر عاملاً مهماً للمجلس خاصة وأن مناطق درافور و النيل الأزرق التي توجد بها نزاعات فيها أراض خصبة و إذا تم استغلالها بصورة جيدة ستسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي ،مؤكداً وجود رؤية متكاملة لانعاش الاقتصاد .

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وطالب إبراهيم بضرورة تقبل الآخر وحب الوطن من أجل النماء والرخاء ، وقال إننا نمتلك ملفات للفساد والمفسدين ظللنا نحصرها منذ فترة وهي الآن جاهزة سنقوم بالتعاون مع الجهات المعنية لمحاكمة المسئولين عنها وسنظل نتابع حتى تتم محاكمتهم .

من جانبه قال الأستاذ آدم شوقار القيادي إن المجلس يمثل الكتلة الثالثة بعد تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير ، مطالباً المجلس العسكري الانتقالي بالجلوس معهم والاستماع اليهم من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع البلاد .

و قال اللواء محمد حسبو عباس بحسب وكالة السودان لأنباء – إن المجلس لن يسمح لأي جهة بتبني حراك الشباب في القيادة العامة خاصة وأن التظاهرات بدأت مطلبية ، مشيراً إلى أن المجلس يضم حالياً 19 حركة موقعة على اتفاقية السلام مرحباً بكل من يرغب في الانضمام إليه ، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)