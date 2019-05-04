تجمع المهنيين : لا تفاوض حول إزالة المتاريس و الاعتصام مستمر

التاريخ: 04-مايو-2019
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قال تجمع المهنيين السودانيين إن الاعتصام مستمر في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يشعر المعتصمون أن مطالبهم قد تحققت. وجدد التزامه بفتح مسارات حركة القطارات بالتنسيق مع هيئة السكك الحديد وفقاً لبيان سابق أصدره.
وقال التجمع إنه أصدر بياناً في وقت سابق فيما يتصل باستعدادهم للتنسيق مع هيئة السكة الحديدية بخصوص فتح مسارات لحركة القطارات، وإنه ما زال ملتزم بذلك.
وأعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين د. أمجد فريد في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن البيان الصادر من المجلس العسكري الانتقالي بعيد تسلمه الوثيقة الدستورية يعد إشارة إيجابية.
وأضاف أنه من الضروري استصحاب القضايا المتعلقة بالحركات التي تحمل السلاح بالبلاد، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير في انتظار رد المجلس العسكري للمضي قدماً في تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية.
وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى أنه لا يوجد أي تفاوض حول إزالة المتاريس وفض الاعتصام، وأضاف أن الاعتصام قائم وأن هناك ترتيبات للاعتصام في رمضان ولجان الميدان شرعت في إعداد برامج نهارية ومسائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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