تفاصيل لقاء ممثل المجلس العسكري بالاتحاد الأوروبي

التقى الفريق ركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي يوم السبت بمبعوث الاتحاد الأوروبي ومساعد الأمين العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي السيد جان كريستوفر بليارد بحضور الفريق ركن ياسر عبدالرحمن العطا عضو المجلس .

وأطلع سيادته المبعوث الأوروبي على تطورات الأوضاع في السودان و الدور الكبير الذي قام به المجلس العسكري الانتقالي في دعم الثورة السودانية ودوره في حقن دماء السودانيين.

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وأشاد الكباشي بدور الاتحاد الأوروبي ، مؤكداً الانفتاح على كافة ألوان الطيف السياسي لإقامة نظام ديمقراطي في السودان.

من جانبه أشاد المبعوث الأوروبي بالسودان كدولة عظيمه قدمت مبادرات في شتي المجالات ،مشيداً بالشخصيات السودانية مثل المشير عبدالرحمن سوار الذهب و الأديب الطيب صالح والفنان محمد وردي.

وأكد المبعوث بحسب وكالة السودان للأنباء – استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم السودان والاتفاق الذي تتوصل إليه القوى السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)