مجلس حركات السلام يطالب بإطلاق معتقلي الحركات

طالب المجلس الأعلى لحركات سلام السودان بإطلاق سرح جميع معتقلي الحركات المسلحة بسجن الهدي، والبالغ عددهم حوالي 400 سجين، وقال إن المعتقلين لم يرتكبوا جرائم جنائية، وكانت مطالبهم حول تحقيق السلام المستدام والحرية. وقال رئيس المجلس، الفريق إبراهيم سليمان، إن المجلس يحيي جهود الثوار الذين أسقطوا نظاماً جباراً عن طريق المسيرات السلمية، ولم نتمكن نحن طيلة فترة الحرب من إسقاطه، وهو جهد مقدر من الشباب والثوار.

وقال إن من ضمن الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها السلام والتنمية، وذلك بعد تكوين حكومة تعمل على تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الإسهام في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية يعتبر عاملاً مهماً للمجلس، خاصة وأن مناطق دارفور والنيل الأزرق التي توجد بها نزاعات فيها أراضٍ خصبة، وإذا تم استغلالها بصورة جيدة ستسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي، مؤكداً وجود رؤية متكاملة لإنعاش الاقتصاد.

وطالب إبراهيم بضرورة تقبل الآخر وحب الوطن من أجل النماء والرخاء، وقال إننا نمتلك ملفات للفساد والمفسدين ظللنا نحصرها منذ فترة وهي الآن جاهزة سنقوم بالتعاون مع الجهات المعنية لمحاكمة المسؤولين عنها، وسنظل نتابع حتى تتم محاكمتهم.