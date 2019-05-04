ابنة حسن نصر الله تظهر فى وسائل إعلام إيرانية وتتحدث عن "نساء المقاومة"

وأجرت نجلة نصر الله المقابلة فى طهران، وبحسب الصحفيين الذين أجروها معها المقابلة، تحدثت زينب الفارسية بصعوبة، لكنها تعلمت القاء التحية بالفارسية.
وقالت زينب إن السيدات اللبنانيات هم أنصار المقاومة وأنهم لعبوا دورا كبيرا فى مواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلى.
وقالت أن نساء المقاومة عملوا على تربية أبناءهم الذين هم رجال المستقبل على روح الشهادة والجهاد.
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