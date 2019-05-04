موعد مباراتي الترجي والوداد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنتظر جماهير الكرة العربية والأفريقية نهائي عربي خالص لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تأهل الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي إلى المباراة النهائية على حساب مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي على الترتيب.

ومن المقرر أن يستضيف الوداد مباراة الذهاب يوم الجمعة 24 مايو الجاري، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الترجي يوم الجمعة التالي للذهاب والموافق 31 من الشهر نفسه.

وتفوق الترجي التونسي على مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والاياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعد الوداد البيضاوي بطل أفريقيا في الموسم قبل الماضي، والترجي بطل النسخة الماضية، وتوج الثنائي باللقبين على حساب الأهلي.

وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالي لمسابقة دوري ابطال افريقيا، بعدما التقى الوداد البيضاوي المغربي مع الأهلي المصري فى نهائي نسخة 2017، والترجي التونسي مع الاهلي المصري أيضاً فى نهائي نسخة 2018.