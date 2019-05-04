مصرع 9 أشخاص بسبب الإعصار فانى فى بنجلاديش

وذكرت قناة "فرانس 24" أن واحد من بين القتلى التسعة سقط فى منطقة بارجونا على الساحل، فى حين أدت صاعقة إلى مقتل خمسة فى منطقة كيشوريغانج الشمالية.
من جانبهم، قال مسؤولون ببنجلاديش "إن أكثر من 1,6 مليون شخص قصدوا الملاجئ. بالإضافة إلى ذلك غمرت المياه 36 قرية ساحلية بعد تحطم السدود"، مؤكدة تدمير نحو ألفى منزل على الأقل.
جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا إعصار "فاني" بولاية "أوديشا" شرقى الهند ارتفعت اليوم إلى 12 قتيلا، وتم إجلاء أكثر من مليون شخص إلى 4000 مركز إغاثة.
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