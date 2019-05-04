يا حميدتي عليك بالكاردينال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* حركات (كيزان) ..
* مثل العلامات التجارية والماركات العالمية ، نجد ان هنالك حركات مسجلة باسم الكيزان ..
* يقول ليك : دي حركات كيزان ..
* ولعل من أبرز حركات الكيزان التي حفظها الشعب هي أن (تسبح بالنهار وتضبح بالليل) ..
* قدام الناس تعمل فيها (زول الله) وبالليل (زول الشيطان) ..
* لعب باسم الدين وتجارة بالإسلام ..
* وأكثر الكيزان تجدهم يتمتعون بكل صفات ومواصفات (الثعبان) ..
* الثعبان ناااااعم الملمس ولكنه غدار فهو (ود خال العقرب) وكلاهما له علاقة بالكيزان ..
* وأظن أن أزهري محمد علي اتوفق توفيق كبير وهو يصف أحد الكيزان في قصيدة صادقة قال في احدى أبياتها :(ناعم والكلام طاعم ينوم في الجرح منحل ويقوم زي الحبن في محل) ..
* في كوز بيكون ناعم وكلامو طاعم ولكن (عمايلو) تخرب البلد ..
* الكوز لما يقول ليك كلام بيكون قاصد كلام تاني ..
* بيضربك في حتة ما في البال ..
* الكوز ممكن يعزمك عشاء ويعمل ليك حفلة وتاني يوم يمشي معاك المطار يودعك ، وبعد سنوات ح يكتشف أهلك إنو الكوز العمل ليك العشاء هو ذاتو الذي (أسقط بك الطائرة عن قصد) ..
* يكتلك ويجي يمشي يحضر التشييع ويجيب لاولادك سكر ودقيق ويتكفل بكل نفقات (الفراش) ، بل يطلب من (بت المرحوم) أن تحضر الي المكتب فيمنحها وظيفة وعربية ..
* حركات كيزان ..
* كضب ونفاق وظلم وسخف ..
* شفت الحركات دي كيف ؟
* الآن يبدو أن الكاردينال يريد أن يتعامل مع الهلال على طريقتك (حركات الكيزان) ..
* والله صحي ..
* الكاردينال في الأصل هو ليس صادقا وليس نبيلا ..
* شخصية الكاردينال تعتمد بشكل كبير على الكذب ..
* صحيح عمل الجوهرة ولكنه استفاد من الهلال أضعاف ما استفاد منه الهلال ..
* تكفل الكاردينال قبل أيام بطائرة خاصة نقلت الهلال الي كادوقلي وهذا عمل طيب بحساب أن الكاردينال مستقيل ..
* زول مستقيل يتبرع بطائرة خاصة ، كلام جميييييل جعل الجمهور يصفق ويصفر ..
* أمبارح الهلال سافر القضارف وقالوا (بص الهلال خسران) ..
* خسران ب(الفاء) ..
* بص الهلال أربع سنين ما خسر ما يخسر إلا هسه ؟
* طيب ما مشكلة نقول البص خسران قضاء وقدر ..
* الهلال أمبارح نزل مدني لانو قالوا الفنادق في القضارف غالية ..
* عليك الله شوف الغباء ده ..
* غايتو الزول البيفكر للكاردينال ده زول غبي شديد ياخ ..
* غبي للحد البعيد ..
* كل فرق الدوري الممتاز بتمشي تنزل في فنادق القضارف يوم ما سمعنا قالوا الفنادق غالية ..
* الفنادق غالية لشنو ؟
* لشنو يعني تحديدا فنادق القضارف غالية ؟
* ده غباء وهبل ..
* الكاردينال عمل حركة طيارة كادوقلي عشان لما يجي يعمل حركة القضارف الناس ما يشكوا فيهو ..
* الحركة الامبارح دي عشان الجمهور يقول حليل الكاردينال وعشان الاعلام يضغط علي المجلس العسكري عشان الكاردينال يلقى ضمانات ويعود يحكم الهلال ..
* حركات كيزان وكده ..
* نحن رسالتنا بنوجهها لسعادة الفريق حميدتي ..
* يا سعادتك الكاردينال ده حولو كثير من الكلام وهذا لا يهمنا ..
* البيهمنا إنو يكتب استقالتو ويتخارج ..
* سنقدم لسعادة الفريق حميدتي الحوارات التي ذكر فيها الكاردينال أن الجوهرة والبص هدية لشعب الهلال ..
* اتخارج امشي ..
* وسوق معاك هذا المجلس الهين والمتواضع ..
* الهلال أكبر من حركات الكيزان يا كاردينال ..
* يعني عايز تورينا إنو الهلال بعدك ما بمشي لقدامك ؟
* حركات الكيزان دي ما بتنجح معانا ..
* براك قدمت استقالتك ..
* ما في زول جبرك علي الاستقالة ..
* كونك تستقيل بعد ذهاب البشير المخلوع مباشرة تبقي دي مشكلتك ..
* نحن ما عندنا ذنب في القصة دي ..
* حتي لو عندك علاقة بشقيق الرئيس المخلوع نحن ما عندنا ذنب ..
* بس حركات البص خسران دي ما بتنفع معانا ..
* البص بقى حق الهلال ..
* والجوهرة حقت الهلال ..
* كتر خيرك ولحدي هنا كفاية ..
* الهلال قبل ما تجي كان في ..
* والهلال بعد تمشي ح يكون في..
* حتي لو فنادق القضارف غالية ما مشكلة بننزل في استراحة الجيش ..
* لو ننزل في لكوندا ما مشكلة ..
* ما في زول بيلوي يد الهلال يا كاردينال ..
* داير تشتغل معارضة اشتغل براحتك ..
* بس اكتب الاستقالة ..
* حركات الكيزان دي ما في ليها داعي ..
* الشعب بقي واعي جدا ..
* والزول البيفكر ليك ده يا الكاردينال من الأفضل إنك تغيرو لانو ده زول غبي جدا ..
* حكاية إنو تصنع الأزمة وتجي تحلها عشان تبقي بطل ، دي حركة بيش ..
* الحركات دي الناس عاشتها مع جمال الوالي 14 سنة ..
* الحركات دي عشناها مع الكيزان 30 سنة ..
* المجلس العسكري من حقه ان يشك في الكاردينال وقروش الكاردينال ..
* والكاردينال من حقه ان يدافع عن نفسه ويبرئ نفسه ..
* ولكن لابد ان يكون ذلك بعيدا عن الهلال ..
* و..و..
* ونواصل ..
كانت هذه تفاصيل خبر يا حميدتي عليك بالكاردينال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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