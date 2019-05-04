يا حميدتي عليك بالكاردينال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* حركات (كيزان) ..

* مثل العلامات التجارية والماركات العالمية ، نجد ان هنالك حركات مسجلة باسم الكيزان ..

* يقول ليك : دي حركات كيزان ..

* ولعل من أبرز حركات الكيزان التي حفظها الشعب هي أن (تسبح بالنهار وتضبح بالليل) ..

* قدام الناس تعمل فيها (زول الله) وبالليل (زول الشيطان) ..

* لعب باسم الدين وتجارة بالإسلام ..

* وأكثر الكيزان تجدهم يتمتعون بكل صفات ومواصفات (الثعبان) ..

* الثعبان ناااااعم الملمس ولكنه غدار فهو (ود خال العقرب) وكلاهما له علاقة بالكيزان ..

* وأظن أن أزهري محمد علي اتوفق توفيق كبير وهو يصف أحد الكيزان في قصيدة صادقة قال في احدى أبياتها :(ناعم والكلام طاعم ينوم في الجرح منحل ويقوم زي الحبن في محل) ..

* في كوز بيكون ناعم وكلامو طاعم ولكن (عمايلو) تخرب البلد ..

* الكوز لما يقول ليك كلام بيكون قاصد كلام تاني ..

* بيضربك في حتة ما في البال ..

* الكوز ممكن يعزمك عشاء ويعمل ليك حفلة وتاني يوم يمشي معاك المطار يودعك ، وبعد سنوات ح يكتشف أهلك إنو الكوز العمل ليك العشاء هو ذاتو الذي (أسقط بك الطائرة عن قصد) ..

* يكتلك ويجي يمشي يحضر التشييع ويجيب لاولادك سكر ودقيق ويتكفل بكل نفقات (الفراش) ، بل يطلب من (بت المرحوم) أن تحضر الي المكتب فيمنحها وظيفة وعربية ..

* حركات كيزان ..

* كضب ونفاق وظلم وسخف ..

* شفت الحركات دي كيف ؟

* الآن يبدو أن الكاردينال يريد أن يتعامل مع الهلال على طريقتك (حركات الكيزان) ..

* والله صحي ..

* الكاردينال في الأصل هو ليس صادقا وليس نبيلا ..

* شخصية الكاردينال تعتمد بشكل كبير على الكذب ..

* صحيح عمل الجوهرة ولكنه استفاد من الهلال أضعاف ما استفاد منه الهلال ..

* تكفل الكاردينال قبل أيام بطائرة خاصة نقلت الهلال الي كادوقلي وهذا عمل طيب بحساب أن الكاردينال مستقيل ..

* زول مستقيل يتبرع بطائرة خاصة ، كلام جميييييل جعل الجمهور يصفق ويصفر ..

* أمبارح الهلال سافر القضارف وقالوا (بص الهلال خسران) ..

* خسران ب(الفاء) ..

* بص الهلال أربع سنين ما خسر ما يخسر إلا هسه ؟

* طيب ما مشكلة نقول البص خسران قضاء وقدر ..

* الهلال أمبارح نزل مدني لانو قالوا الفنادق في القضارف غالية ..

* عليك الله شوف الغباء ده ..

* غايتو الزول البيفكر للكاردينال ده زول غبي شديد ياخ ..

* غبي للحد البعيد ..

* كل فرق الدوري الممتاز بتمشي تنزل في فنادق القضارف يوم ما سمعنا قالوا الفنادق غالية ..

* الفنادق غالية لشنو ؟

* لشنو يعني تحديدا فنادق القضارف غالية ؟

* ده غباء وهبل ..

* الكاردينال عمل حركة طيارة كادوقلي عشان لما يجي يعمل حركة القضارف الناس ما يشكوا فيهو ..

* الحركة الامبارح دي عشان الجمهور يقول حليل الكاردينال وعشان الاعلام يضغط علي المجلس العسكري عشان الكاردينال يلقى ضمانات ويعود يحكم الهلال ..

* حركات كيزان وكده ..

* نحن رسالتنا بنوجهها لسعادة الفريق حميدتي ..

* يا سعادتك الكاردينال ده حولو كثير من الكلام وهذا لا يهمنا ..

* البيهمنا إنو يكتب استقالتو ويتخارج ..

* سنقدم لسعادة الفريق حميدتي الحوارات التي ذكر فيها الكاردينال أن الجوهرة والبص هدية لشعب الهلال ..

* اتخارج امشي ..

* وسوق معاك هذا المجلس الهين والمتواضع ..

* الهلال أكبر من حركات الكيزان يا كاردينال ..

* يعني عايز تورينا إنو الهلال بعدك ما بمشي لقدامك ؟

* حركات الكيزان دي ما بتنجح معانا ..

* براك قدمت استقالتك ..

* ما في زول جبرك علي الاستقالة ..

* كونك تستقيل بعد ذهاب البشير المخلوع مباشرة تبقي دي مشكلتك ..

* نحن ما عندنا ذنب في القصة دي ..

* حتي لو عندك علاقة بشقيق الرئيس المخلوع نحن ما عندنا ذنب ..

* بس حركات البص خسران دي ما بتنفع معانا ..

* البص بقى حق الهلال ..

* والجوهرة حقت الهلال ..

* كتر خيرك ولحدي هنا كفاية ..

* الهلال قبل ما تجي كان في ..

* والهلال بعد تمشي ح يكون في..

* حتي لو فنادق القضارف غالية ما مشكلة بننزل في استراحة الجيش ..

* لو ننزل في لكوندا ما مشكلة ..

* ما في زول بيلوي يد الهلال يا كاردينال ..

* داير تشتغل معارضة اشتغل براحتك ..

* بس اكتب الاستقالة ..

* حركات الكيزان دي ما في ليها داعي ..

* الشعب بقي واعي جدا ..

* والزول البيفكر ليك ده يا الكاردينال من الأفضل إنك تغيرو لانو ده زول غبي جدا ..

* حكاية إنو تصنع الأزمة وتجي تحلها عشان تبقي بطل ، دي حركة بيش ..

* الحركات دي الناس عاشتها مع جمال الوالي 14 سنة ..

* الحركات دي عشناها مع الكيزان 30 سنة ..

* المجلس العسكري من حقه ان يشك في الكاردينال وقروش الكاردينال ..

* والكاردينال من حقه ان يدافع عن نفسه ويبرئ نفسه ..

* ولكن لابد ان يكون ذلك بعيدا عن الهلال ..

* و..و..

* ونواصل ..