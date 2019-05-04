ترامب: كيم جونغ أون يعلم أنني معه والصفقة ستبرم

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم السبت: "كل شيء ممكن في هذا العالم المثير جدا، لكنني أؤمن بأن كيم جونغ أون يدرك تماما القدرات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، وأنا لن أفعل أي شيء للتدخل وإنهائها".
وتابع الرئيس الأمريكي: "إنه يعلم أيضا أنني معه وهو لا يريد خرق وعده لي. الصفقة ستبرم!".
ويأتي تصريح ترامب بعد أن أطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق من السبت، عدة صواريخ قصيرة المدى إلى البحر قرب ساحلها الشرقي، الأمر الذي انتقدته كوريا الجنوبية داعية جارتها إلى "وقف أي تصرفات تزيد من التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية".
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