السلطات الإسرائيلية تغلق معابر وبحر قطاع غزة

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، إغلاق كل المعابر وبحر غزة بشكل كامل في وجه الصيادين الفلسطينيين.

وأبلغت وزارة الشؤون المدينة الصيادين بالقرار الإسرائيلي بإغلاق البحر بشكل كامل ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عصر السبت.

وأكدت أنها ستقوم بمنع دخول أي شخص أو مركب للبحر تحت أي شكل أو مبرر.

وأفاد رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى قطاع غزة في تصريح لـ"معا" بأن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق معبري بيت حانون "إيرز" و"كرم أبو سالم" ابتداء من يوم الأحد وحتى إشعار آخر بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

Advertisements

وبدأ التصعيد يوم الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث رد الجيش الإسرائيلي بضربة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما قُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران إسرائيلية.

وشنت إسرائيل اليوم السبت ضربات جوية على القطاع، وقصفته بالدبابات بعدما أطلقت فصائل فلسطينية ما يزيد عن 90 صاروخا باتجاه مدن وقرى إسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بضرباته الجوية وقصفه بالدبابات قاذفات للصواريخ ومواقع لحماس.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجيش لتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة.