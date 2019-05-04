وبعث الرئيس القبرصى برسالة إلى قائد الشرطة زخارياس خريسوستومو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - يبلغه فيها بالاستغناء عن خدماته ابتداء من 7 مايو الجاري، مضيفا أن قراره يأتى نتيجة "الإهمال والتهاون فى أداء الشرطة لوظيفتها فى التحقيق فى تقارير اختفاء أشخاص".
وأضاف الرئيس القبرصى أن ذلك الإهمال أدى إلى "عدم حل القضية فى الوقت المطلوب، وهو ما كان يمكن أن يحول دون وقوع جرائم فظيعة أحدثت صدمة فى قبرص".
يذكر أن وزير العدل القبرصى يوناس نيكولاو قدم استقالته - الخميس الماضى - جراء تصاعد الغضب الشعبى بعد فشل التصدى لسلسلة جرائم قتل قام بها سفاح على مدار 3 أعوام، فيما قبل الرئيس القبرصى استقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس القبرصى يقيل قائد الشرطة على خلفية سلسلة جرائم قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.