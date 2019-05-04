نهائي "عربي" في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

يشهد نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، "ديربي" عربي يجمع بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

وجاء تأهل الترجي على حساب مازيمبي الكونغولي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم السبت الماضي، على الملعب الأولمبي في مدينة رادس، قبل أن يفرض التعادل السلبي عليه، اليوم في مباراة الإياب.

بينما تخطى النادي المغربي عقبة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عقب تعادله معه اليوم سلبا، وفوزه عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف، يوم السبت الماضي، في العاصمة الرباط.

المصدر: وكالات