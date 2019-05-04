الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا تواصل استهداف غزة لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجيش لتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن مقاتلاته تواصل استهداف قطاع غزة ردا على مواصلة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ.

وبدأ التصعيد يوم الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث رد الجيش الإسرائيلي بضربة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما قُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران إسرائيلية.

وشنت إسرائيل اليوم السبت ضربات جوية على القطاع، وقصفته بالدبابات بعدما أطلقت فصائل فلسطينية ما يزيد عن 90 صاروخا باتجاه مدن وقرى إسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بضرباته الجوية وقصفه بالدبابات قاذفات للصواريخ ومواقع لحماس.

وتفادت إسرائيل وحماس الدخول في حرب شاملة على مدى السنوات الخمس الماضية، وينسب الفضل لوسطاء مصريين في وقف إطلاق النار، بعد أن تصاعدت حدة القتال عقب هجوم صاروخي لحماس شمالي تل أبيب، في مارس الماضي.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي الأمن اليوم السبت لبحث الموقف.