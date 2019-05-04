مصر تحذر تركيا من نوايا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

أصدرت السلطات المصرية بيانا، اليوم السبت، حذرت فيه تركيا من نوايا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية، حول ما أعلن عن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذرت الخارجية من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

كما أكدت على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.