أردوغان يعرب عن دعمه لإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دعمه لإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول، والتي تشير نتائجها الأولية إلى خسارة "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد أمام المعارضة.

واعتبر أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال افتتاح المقر العام الجديد لـ "جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين"، في اسطنبول، أن مواطنيه يطالبون بإعادة الانتخابات المحلية في المدينة.

وأوضح أردوغان، الذي يتزعم "حزب العدالة والتنمية" قائلا: "لا نريد أن نجعل انتخابات 31 مارس ضحية للتلاعب والإجراءات غير القانونية".

وأضاف الرئيس التركي: "من الواضح أن هناك تناقضات ومخالفات، لنذهب إلى الناس ونرى ماذا سيقولون، وسنقبل النتيجة أيا كانت".

Advertisements

وجرت في تركيا، يوم 31 مارس الماضي، الانتخابات المحلية في عموم البلاد، وخسر "حزب العدالة والتنمية" في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة.

كما تشير المعطيات الحالية التي لم تؤكدها بعد الهيئة العليا للانتخابات، إلى تقدم مرشح "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوة من معسكر المعارضة، أكرم إمام أوغلو، على منافسه من الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.

وأعلن "حزب العدالة والتنمية" لاحقا عدم اعترافه بالهزيمة، وقدم طلبا رسميا إلى الهيئة العليا للانتخابات لإلغاء هذه النتائج، بسبب ما وصفه بالانتهاكات، وإجراء تصويت جديد، فيما واجه هذا الموقف انتقادات دولية.