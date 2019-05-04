تسليم دار الحزب المخلوع لهيئة المياه في القضارف من موقع النيلين، بتاريخ اليوم السبت 4 مايو 2019 . تسلمت هيئة مياه القضارف السبت مقر حزب المؤتمر بالولاية حيث شرعت في نقل أغراضها إليه وفتح المكاتب أمام الموظفين. وأصدر والي القضارف المكلف اللواء محي الدين الهادي قراراً بأيلولة مقر الوطني لهيئة المياه بصورة مفاجئة . ويتكون مقر المؤتمر الوطني من طابقين ويحتوي علي عشرات المكاتب وقاعتين. واندلعت احتجاجات بالتزامن مع الثورة السودانية منددة بالعطش في القضارف.

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