أخبار لا تفوتك| تسريبات للبشير.. وتعهد للمتظاهرين (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



متظاهرو السودان يتعهدون بمواصلة الاعتصام في رمضان

يصّر المتظاهر السوداني أحمد حميد على أن شيئاً لن يثنيه عن مواصلة الاعتصام للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، ولا حتى بدء الصيام خلال شهر رمضان تحت أشعّة الشمس الحارقة.

ولا يزال المتظاهرون معتصمين في الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية بعد 3 أسابيع من إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير.

وقال حميد (21 عاماً) أمس الجمعة من موقع الاعتصام "قطعنا الرأس لكن جزءاً من الجسم لا يزال موجوداً ويمسك برأس هذا الرئيس"، وأضاف "سنبقى صائمين هنا خلال رمضان كله وحتى بعد رمضان إلى حين تحقيق مطالبنا".

بلاغ بنيابة مكافحة الفساد ضد نائب مدير السكة حديد

دون مهندس بالسكة حديد السودان بلاغاً بنيابة مكافحة الفساد ضد نائب مدير الهيئة.

وقالت مصادر، إن مدير مشروع “أبو جابرة نيالا الخط الموازي” المهندس محمد علي حسابو إتهم نائب المدير بالفساد الإداري لإدارته “12” مشورعاً بالسكة حديد.

وكان المهندس حسابو دفع بخطاب رسمي لوزير النقل ومدير عام الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكا فيه من تجاوزات كبيرة لنائب المدير العام باستخدام نفوذ الوزير السابق، وإدارته 12 مشورعاً في الهيئة، مطالبا بالتحقيق وتقصي الحقائق حول التجاوزات.

تسريبات للبشير من داخل محبسه

سربت بعض المصادر أحاديث للرئيس المعزول عمر البشير، والذي ظل يردد "مؤامرة.. خيانة .. غدر"، في إشارة إلى عدم استيعابه لما حدث وحالته النفسية السيئة التي يعيشها داخل محبسه بسجن كوبر.

وأكدت المصادر أن البشير لم يستوعب حتى الآن سقوط حكمه الذي استمر لثلاثين عامًا في مواجهة كل الضغوط الداخلية والحصار الخارجي.

Advertisements

كانت نقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا “غسيل أموال وتمويل الإرهاب”.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

السلطة القضائية تنفي التحقيق مع قضاة شاركوا في اعتصام القيادة

نفت السلطة القضائية ما اشيع حول تحقيقها مع سبعين قاضيا شاركوا في موكب القضاة الاسبوع الماضي داعمين للاعتصام أمام القيادة العامة.

وحسب وكالة السودان للانباء(سونا) إن حقيقة ماحدث هو أن هناك ترويجا لمذكرة القضاة بفساد عدد من القضاة مما دعا رئيس القضاء التحقيق مع الأسماء التى وردت في المذكرة وذلك بعد أن تقدم القضاة الذين اتهموا في المذكرة بالفساد بطلبات لمنح الإذن كإجراء ضروري لتحريك اجراءات جنائية ضد الذين روجوا للمذكرة .

وقال الوكالة إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية اجراءات من قبل السلطة القضائية مبينا أن لبسا قد حدث بين توجيه رئيس القضاء بالتحقيق حول المذكرة التى اتهمت بعض القضاة بالفساد وموكب القضاة الذي كان الاسبوع الماضي، ويأتي اللبس من أن بعض القضاة الذين شاركوا في الموكب قد وردت اسماؤهم في المذكرة.

اصابة شخصان في محاولة الدعم السريع فض الاعتصام بزالنجي

أصيب شخصان بجراح في محاولة من قبل قوات الدعم السريع فض الاعتصام من امام مقر قيادة الفرقة 21 مشاه بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور ليل الخميس.

و قال شاهد عيان ان عربتين من قوات الدعم السريع مدججة بالاسلحة حاولت ليل يوم الخميس فض الاعتصام من امام الفرقة و ذلك باقتحام الميدان، الامر الذي ادى الي اصابة اثنين من المعتصمين بجراح دهسا.

و اوضح بان احد المصابين في حالة خطرة ، و ان بعض افراد الحامية العسكرية خرجت الي المعتصمين بعد الحادث. في حين غادرت قوات الدعم السريع الموقع.

