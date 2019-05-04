وقال سيريسينا لرويترز في مقابلة اليوم السبت "لا يمكن تأجيل الانتخابات ولذلك فإنني سوف أستعيد الاستقرار وأقضي على الإرهاب قبل الانتخابات... لقد حددنا بالفعل هوية كل الأعضاء الفاعلين من الجماعة وسوف نلقي القبض عليهم حالا".
وتابع الرئيس السريلانكي قائلا إن هناك ما بين 25 و30 "عضوا نشطا" آخرين على صلة بالتفجيرات ما زالوا طلقاء وإن تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول عن هجمات 21 أبريل نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سريلانكا يتعهد "بالقضاء على الإرهاب" وتحقيق الاستقرار قبل الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.