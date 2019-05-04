(نحنا وبس) .. اليسار الإقصائي !!

دعا الإمام “الصادق المهدي” حلفاءه في إعلان قوى الحرية والتغيير إلى عدم استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ، وأشاد بقادة المجلس ، وقال أكثر من مرة خلال الأيام الفائتة : (يُحمد لهم أنهم حقنوا دماء الشعب السوداني) .

ما قاله زعيم حزب الأمة القومي هو عين الحكمة والعقل ، وهو خط الوعي الذي إن سارت عليه قوى الحرية والتغيير بلغت مقام دولة العدالة والديمقراطية والحكم الرشيد .

لقد لجأ الثوار إلى القيادة العامة للجيش نهار السادس من أبريل ، ففتحت لهم القيادة ساحاتها ، احتضنتهم وحمتهم ، وخصصت جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة لعبورهم راجلين بالآلاف من بحري ، بينما منعت السيارات من المرور ، فتوافدت مئات الآلاف من كل حدب وصوب ، واعتصمت حول القيادة ، تطالب الجيش بالتدخل واستلام السلطة .

وقد كان .. استلمت قيادة القوات المسلحة السلطة قبيل شروق شمس اليوم السادس من الاعتصام ، واعتقلت رئيس الجمهورية وكبار قادة النظام السابق .

رفض الثوار قيادة الفريق أول “عوض ابن عوف” ، مع أنه هو قائد التغيير ، فاستجاب لهم وغادر الرئاسة مؤدباً بعد ساعات من أدائه القسم ، مصطحباً نائبه الفريق أول “كمال عبدالمعروف” !

ثم تغنى الثوار للفريق أول “عبدالفتاح برهان” والفريق أول “حميدتي” ، قبل أن ينقلبوا عليهم تبعاً لانقلاب تجمع المهنيين وحلفائه ، مطالبين المجلس العسكري بالانصراف وتسليم السلطة لمجلس سيادي من المدنيين يضم تمثيلاً محدوداً للعسكريين !!

يريدون لقادة التغيير الانصراف ، على أن ينفردوا بالحكم هم ومن يختارون ، من المجلس السيادي ، إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي !

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(نحنا وبس) .. هو شعار تجمع المهنيين ، ولا أقول كل قوى الحرية والتغيير ، فالإمام “الصادق المهدي” رفض أمس في حديثه لقناة (العربية) فكرة (احتكار) الحكم خلال الفترة الانتقالية لقوى التغيير ، وقال إن هناك قوى سياسية فاعلة عارضت النظام لسنوات لكنها لم تُوقع على إعلان الحرية .

( نحنا وبس) هو شعار مجموعة (اليسار) الإقصائي ، المتعطشة للسلطة ، المتحفزة للانتقام ، التي لم تتعلم من تجاربها القاسية والدموية في مايو 1969 ، ويوليو 1971 ، ولم تُطوِّر تجربتها في أبريل 1985 ، فتراجعت عنها في مستوى النضج السياسي للقيادات ،

إذ أن التجمع النقابي الذي قاد الانتفاضة لم يطلب أبداً من الفريق أول “سوار الذهب” و الفريق أول “تاج الدين” وأعضاء المجلس العسكري تسليم الحكم لمجلس سيادة مدني (غير منتخب) !! وما كان لهم أن يطلبوا ذلك وفيهم عقلاء وساسة عمالقة مثل الراحل “محمد إبراهيم نقد” ، دكتور “الجزولي دفع الله” ، دكتور “حسين أبوصالح” ، مولانا “عمر عبد العاطي”

وغيرهم من الرموز التي تفرغت لإدارة الحكم عبر مجلس الوزراء بتنسيق راقٍ مع المجلس العسكري الانتقالي . الفرقُ شاسعٌ بين الراحل “نقد” و”الخطيب” ، والفرقُ شاسعٌ في الخبرة والتجربة بين نقيب الأطباء “الجزولي دفع الله” وقتها .. والطبيب الشاب “محمد ناجي الأصم” ورفقائه في تجمع المهنيين اليوم .. فرقٌ أحال بلادنا بسلام إلى ديمقراطية ثالثة ، وفرقٌ يهدد بلادنا اليوم ويجرها نحو الهاوية .

إن السكوت على محاولات تفخيخ وتفكيك البلاد عبر هذه الواجهات المطلبية ، يضر بأمن واستقرار شعبنا ، ولابد له أن يرفضها ، ويقف سداً منيعاً خلف قيادة القوات المسلحة .

سقط النظام السابق ، فمن أراد أن يمضي للأمام .. مرحباً به ، ومن أراد أن يحبس دولتنا في صندوق هواجس وأزمات ، على المجلس العسكري أن يتجاوزه ويُسقطه من حسابات مرحلة الانتقال .

الهندي عزالدين

صحيفة المجهر