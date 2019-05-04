ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت عن المتحدث باسم الشرطة "روان جوناسيكارا" قوله ان الأشخاص الذين يمتلكون السكاكين المستخدمة في الأغراض اليومية ليسوا في حاجة إلى تسليمها، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الشرطة ستمنح العفو لأولئك الذين سيقومون بتسليم هذه الأسلحة.
يذكر أن التفجيرات التي وقعت في 21 أبريل الماضي قد أودت بحياة أكثر من 250 شخصا بينهم 42 من الأجانب، وتم اعتقال العشرات من المشتبه بهم على خلفية تلك الهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة سريلانكا تطالب أفراد الشعب بتسليم الأسلحة على خلفية تفجيرات كولومبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.