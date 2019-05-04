شرطة سريلانكا تطالب أفراد الشعب بتسليم الأسلحة على خلفية تفجيرات كولومبو

طالبت الشرطة السريلانكية أفراد الشعب بتسليم السيوف أو السكاكين الكبيرة الأخرى إلى أقرب مراكز شرطة، عقب العثور على المئات من الأسلحة المماثلة في مساجد ومنازل، خلال عمليات تفتيش قامت بها في أعقاب التفجيرات التي استهدفت الشهر الماضي كنائس وفنادق في العاصمة "كولومبو" ومحيطها.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت عن المتحدث باسم الشرطة "روان جوناسيكارا" قوله ان الأشخاص الذين يمتلكون السكاكين المستخدمة في الأغراض اليومية ليسوا في حاجة إلى تسليمها، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الشرطة ستمنح العفو لأولئك الذين سيقومون بتسليم هذه الأسلحة.

يذكر أن التفجيرات التي وقعت في 21 أبريل الماضي قد أودت بحياة أكثر من 250 شخصا بينهم 42 من الأجانب، وتم اعتقال العشرات من المشتبه بهم على خلفية تلك الهجمات.